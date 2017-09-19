Украинка готовит фантастические кулинарные шедевры на 3D-принтере (видео)

11:41, 19 сентября 2017
Общество
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Торты, созданные девушкой, похожие на современные арт-объекты.

Один из кулинарных шедевров украинки, выполненный на 3D-принтере / скриншот УНИАН

Кондитер из Харькова Динара Касько делает уникальные десерты. Ее торты похожи на современные арт-объекты. По образованию Динара – архитектор, поэтому в кулинарии она часто использует именно геометрические формы.

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Сначала кондитер распечатывает на 3D-принтере трехмерную модель торта. Затем модель отливают в силиконе – получается форма для торта. Девушка – одна из первых, кто соединил компьютерное моделирование и кулинарию. Благодаря этому украинка прославилась на весь мир.

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