В Дании собираются напечатать на 3D-принтере дом (видео)
11:59, 13 сентября 2017Мир
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Для этого создали специальный 3D-принтер, который работает с цементом.
Первый в Европе дом, напечатанный на 3D-принтере создадут в Дании. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Тамошняя компания уже печатает фундамент здания. Для этого создали специальный 3D-принтер, который работает с цементом. И разработали макет дома, который хотят построить. 3D-принтер работает точнее, чем традиционные технологии, поэтому использует меньше материала, и позволяет архитекторам воплощать самые смелые мечты.
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На то, чтобы полностью сделать стены, он израсходует 50 часов, а получить готовый дом датчане рассчитывают за несколько месяцев.
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