Верховный комиссар ОБСЕ изучает в Крыму соблюдение прав русских

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут ВОЛЛЕБЕК изучает в Крыму обеспечение Украиной образовательных прав этнических русских, а также реализацию других их прав и свобод.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь руководителя парламента автономии Алла ГОРЕВА, К.ВОЛЛЕБЕК в ходе встречи с крымским спикером Анатолием ГРИЦЕНКО сообщил, что он и эксперты его офиса, побывав в трех регионах Украины – на Востоке, на Западе и в Крыму, – планируют посетить ряд учебных заведений, где ведется преподавание на русском языке, а также провести встречи с научной элитой вузов и представителями русских общин.

Верховный комиссар ОБСЕ также выразил «заинтересованность проблемами интеграции ранее депортированных народов в общественную жизнь» Крыма.

А.ГРИЦЕНКО и К.ВОЛЛЕБЕК обсудили особенности обеспечения условий для функционирования русского и других языков национальных меньшинств на территории полуострова.

«Стороны пришли к пониманию того, что все национальные меньшинства, проживающие на территории автономии, имеют конституционное право на развитие своих языков и ничьи права, в этом смысле, не должны ущемляться», - сказала А.ГОРЕВА.