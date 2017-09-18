Песни и пляски на пепелище: кто из украинских звезд проигнорировал траур в Одессе

В сети сообщили о нарушении траура, объявленного в Одесской области после гибели 2 детей во время пожара в лагере "Виктория".

Пожар в лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул в ночь на 16 сентября.

В связи с трагическими новостями организаторы концерта группы "Бумбокс" в Одессе перенесли выступление на другую дату.

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Несмотря на гибель детей в лагере "Виктория", некоторые украинские звезды все-таки сыграли запланированные концерты 16 сентября. Как сообщил активист Сергей Стерненко в своем Facebook, на 20-летии поселка Совиньон концерт отпела Ирина Билык.

"Траур? Сочувствие? Уважение к людям и стране? Нет, не слышали. Под Одессой в "Совиньоне" выступила сторонница России Ира Билык. Ей пофиг "ваша война", оккупированный Крым, который она посещала, и объявленный траур в связи с гибелью детей. Она вне политики и за бабло. Ира, ты не человек, а нечто гораздо ниже. Все, что могу сказать", – пишет возмущенно Стерненко.

Также в "Совиньоне" выступали исполнители Олег Филимонов и Валентин Куба в сопровождении оркестра ВСУ.

Кроме того, как отметили пользователи соцсетей в комментариях, вечером того же дня неоднократно было слышно фейерверки, даже недалеко от места трагедии.

"Все выступавшие в день траура с развлекательной программой – твари, а не люди. Просто животные", - пишет один из возмущенных пользователей.

"Час назад был салют в районе Дачи Ковалевского - почти в двух шагах от лагеря Виктория - места трагедии... Очень чуткое население", "Прямо сейчас в Лузановке салют" - пишут одесситы.