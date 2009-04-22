НАТО проверяет украинские корабли на соответствие своим стандартам

Три корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сегодня вышли из Севастополя в море для их проверки по стандартам НАТО.

На борту украинских кораблей находятся представители стран-членов НАТО и стран-партнеров. Кроме того, в мероприятии принимает участие санитарный самолет Ан-26 «Вита» Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, на протяжении дня фрегат «Гетьман Сагайдачний» с вертолетом Ка-27пр, корвет «Тернопіль» и большой десантный корабль «Костянтин Ольшанський» проведут учения по универсальной обороне, тактическое маневрирование и передачу грузов на ходу, тренировку по организации буксировки поврежденного корабля, корабельные учения по радиационной, бактериологической и химической защите.

В рамках этого мероприятия экипажи кораблей, вертолета и самолета проводят самооценку 1-го уровня по стандартам Североатлантического альянса.

Как сообщал УНИАН, делегация специалистов 19 стран-членов НАТО и стран-партнеров прибыла в Военно-морские силы Украины 15 апреля. Целью визита иностранных военнослужащих является проведение оценки 1-го уровня по стандартам Североатлантического альянса фрегата «Гетьман Сагайдачний» с вертолетом Ка-27пр, корвета «Тернопіль», большого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», а также санитарного самолета Ан-26 «Вита».

Еще одним мероприятием, которое отрабатывается во время визита, стало открытие 15-го курса подготовки экспертов по вопросам проведения оценки 1-го уровня по стандартам НАТО в рамках Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей.

15-й курс подготовки экспертов по вопросам проведения оценки 1-го уровня по стандартам НАТО завершится 24 апреля.