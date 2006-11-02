Министр обороны ликвидировал Управление сельского хозяйства

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО подписал приказ №621 „О ликвидации Управления сельского хозяйства Министерства обороны Украины”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, приказ издан с целью обеспечения оптимизации структуры управления сельскохозяйственными предприятиями, которые относятся к сфере управления Министерства обороны.

Подписывая приказ, А.ГРИЦЕНКО отметил, что Управление сельского хозяйства (хозрасчетное) до этого времени было функционально подчинено Департаменту экономической и хозяйственной деятельности Минобороны.

“Указанное хозрасчетное учреждение не входило в состав и численность центрального аппарата Минобороны, не было бюджетной организацией, поскольку существовало за счет собственной хозяйственной деятельности в соответствии с учредительными документами и имело все признаки субъекта ведения хозяйства государственного сектора экономики”, - подчеркнул он.

По словам главы оборонного ведомства, после вступления в силу Хозяйственного кодекса Украины Управление сельского хозяйства МО Украины потребовало предпринять мероприятия по приведению его статуса и формы в соответствие с требованиями указанного кодекса.

Именно поэтому министром обороны было принято решение относительно ликвидации этого Управления в соответствии со статьей 59 Хозяйственного кодекса Украины.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, внедрение положений приказа „О ликвидации Управления сельского хозяйства Министерства обороны Украины” создаст надлежащие условия для эффективного управления сельскохозяйственными предприятиями, которые функционально подчинены Министерству обороны Украины, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.