Дэвид Линч рассказал о возможности выхода четвертого сезона "Твин Пикса"

Во время интервью Entertainment Weekly, в котором Дэвид Линч рассказывал о своей предстоящей фотовыставке "Маленькие истории", режиссер поделился возможностью выхода следующего сезона "Твин Пикс".

Линч признался: "Еще слишком рано говорить, будет ли четвертый сезон сериала. Если бы это было так, нам пришлось бы ждать еще несколько лет, потому что мне потребовалось четыре с половиной года, чтобы написать и записать этот (сезон)".

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Также журналисты поинтересовались у него интерпретацией странного финала шоу: "Важно то, что, по вашему мнению, произошло. Многие вещи в жизни происходят, и мы должны прийти к своим собственным выводам. Например, вы можете прочитать книгу, которая поднимает ряд вопросов, и вы хотите поговорить с автором, но он умер сто лет назад. Вот почему все зависит от вас".

Генеральный директор Showtime Дэвид Нивен ранее заявил, что "дверь всегда открыта для Дэвида Линча".