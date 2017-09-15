Избиение Парламова: МИД требует от России прекратить пытки в оккупированном Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины в связи с избиением силовиками крымского татарина Рената Параламова требуют от Российской Федерации прекратить пытки в аннексированном Крыму.

Об этом на странице в своем Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

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"Похищения, пытки в оккупированном Крыму продолжаются. Требуем от оккупанта прекратить репрессии и дискриминацию крымских татар", - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова прошел обыск. По словам его адвоката, Параламова увезли российские силовики, вероятно, в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе. Российские силовые структуры ситуацию не комментировали.

Как сообщил в комментарии УНИАН адвокат Маммет Мамбетов, Параламов сегодня, 14 сентября, позвонил с неизвестного номера и рассказал, что находится на автостанции «Восточная» г. Симферополь. «Его сильно избили, пытали электрическим током и делали нехорошие вещи», - сказал Мамбетов. На уточняющий вопрос, находился ли Параламов в ФСБ, собеседник агентства ответил: «Да, полиция поселка Нижнегорский сообщила, что он со вчерашнего дня находился там».

Как стало известно позже, в больнице Симферополя отказались принимать Параламова для снятия побоев.

По словам активистов, Параламов не имел судимостей, зарабатывает торговлей на рынке. У мужчины четверо несовершеннолетних детей.