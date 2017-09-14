Легендарный итальянский тенор получил травму черепа накануне концерта в Киеве

Итальянский певец, тенор Андреа Бочелли упал с лошади и получил травму черепа. Об этом сообщает Тgcom24.

Это произошло в провинции Пиза, в личной усадьбе Бочелли. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, обнаружили певца в тяжелом состоянии. У него отмечалась спутанность сознания.

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Бочелли доставили в больницу на вертолете. О деталях состояния здоровья не пока уточняется.

Отметим, на 23 сентября запланирован концерт Бочелли в Киеве.