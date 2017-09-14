В Кривом Роге мужчина хранил в квартире под шкафом противотанковый гранатомет (фото)
По словам мужчины, гранатомет он нашел в конце июля этого года в лесополосе. Зачем хранил его у себя дома, объяснить не смог.
В Кривом Роге задержали 41-летнего ранее судимого мужчину, который хранил в квартире под шкафом противотанковый гранатомет РПГ-22.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, полицейские изъяли оружие 13 сентября в ходе санкционированного обыска.
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Злоумышленник рассказал, что гранатомет он нашел в конце июля этого года в лесополосе. Зачем хранил его у себя дома, объяснить не смог.
Сотрудники взрывотехнической службы направили оружие на экспертизу.
Сейчас мужчина арестован. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.