"Как раньше уже не будет": в Одессе активисты готовятся сорвать концерт Гребенщикова

Одесские активисты планируют сорвать концерт Бориса Гребенщикова, который уже через месяц пройдет в одесской филармонии. Об этом написал у себя на странице в Facebook Сергей Стерненко и подкрепил ссылку на видео интервью музыканта для канала ВВС.

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В нем Гребенщиков поделился мнением, что нет никаких причин для того, чтобы украинцы и русские были врагами. Во всех несчастьях, по его словам, виновны "сумасшедшие, которым нужно проявить себя за счет других".

Также он назвал украинцев и россиян одним народом, который говорит на разных языках.

В ответ на это Сергей Стерненко написал, что Борису Гребенщикову, который собрался с концертом в Одесскую филармонию, стоит отказаться от этой идеи. По мнению активиста, это стоит сделать, "чтобы не увидеть тех самых "фашистов", о которых говорил БГ".

«И тут оказалось, что «Украина и Россия – братья и один народ», в Крыму никогда не было украинцев, зато у нас есть фашисты и вообще, Борис надеется, что все будет «как раньше», скромно умалчивая, что как раньше – это не одно столетие террора против нас, красная оккупация, геноцид украинцев и последние уже скоро 4 года война с тысячами погибших и оккупированными территориями», - написал Стерненко.