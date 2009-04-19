Нулевая ставка рефинансирования для Европы неприемлема

Председатель Европейского ЦБ Жан-Клод Трише исключил возможность снижения ключевой процентной ставки до нуля. Выступая на пресс-конференции в Токио, глава ЕЦБ заявил, что для Европы "политика нулевой учетной ставки неприемлема". Вместе с тем Ж.-К.Трише дал понять, что дальнейшее снижение ставки возможно, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал France 24.

На своем последнем заседании ЕЦБ снизил базовую ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта до рекордного минимума - 1,25%. Однако некоторые инвесторы посчитали эти меры слишком осторожными и выступили за более радикальное снижение ставки. Ж.-К.Трише обещает, что на заседании совета управляющих ЕЦБ 7 мая с.г. будет объявлено о новых "нестандартных" мерах по поддержке банковского сектора. Не исключено, что Европейский ЦБ последует примеру Банка Японии и ФРС США и начнет покупки корпоративных облигаций на вторичном рынке. Об этой возможности в конце марта с.г. заявил вице-президент ЕЦБ Лукас Пападемос.