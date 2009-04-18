Чистый убыток украинских банков за І квартал составил 7 млрд. грн.

Чистый убыток украинских банков по итогам января-марта 2009 года составил 7 млрд. 19 млн. 823 тыс. грн., что связано в первую очередь со значительными объемами отчислений в резервы под активные операции банков (17,3 млрд. грн.).

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Национального банка.

Согласно сообщению, по итогам первого квартала 2009 года суммарный доход банков увеличился на 68,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2008 года и составил 37 млрд. 746 млн. 434 тыс. грн., расходы выросли в 2,2 раза – до 44 млрд. 766 млн. 257 тыс. грн.