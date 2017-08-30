"С ней вежливо и нежно проводят беседу": СМИ узнали, где находится "похищенная" в Киеве российская пропагандистка

Журналистка российского "Первого канала" в данный момент находится в здании СБУ на Владимирской. Об этом передает "Обозреватель", ссылаясь на источники в Службе безопасности.

"С ней все нормально, а истеричные заявления о похищении и прочих ужасах - обычная практика российских СМИ. В данный момент с ней вежливо и нежно проводят беседу", - рассказал источник.

Читайте такжеПропагандистский "Первый канал" официально заявил о похищении журналистки в Киеве, обвиняет СБУ

Также он ответил на вопрос, будет ли выдворена из Украины российская пропагандистка. "С вероятностью 99% - выдворим", - ответил он.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители готовят документы для официального выдворения из страны журналистки российского пропагандистского канала Анны Курбатовой, о "похищении" которой недавно заявили росСМИ.