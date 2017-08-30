"С ней вежливо и нежно проводят беседу": СМИ узнали, где находится "похищенная" в Киеве российская пропагандистка
Истеричные заявления о похищении и прочих ужасах - обычная практика российских СМИ, отметили в СБУ.
Журналистка российского "Первого канала" в данный момент находится в здании СБУ на Владимирской. Об этом передает "Обозреватель", ссылаясь на источники в Службе безопасности.
"С ней все нормально, а истеричные заявления о похищении и прочих ужасах - обычная практика российских СМИ. В данный момент с ней вежливо и нежно проводят беседу", - рассказал источник.
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Также он ответил на вопрос, будет ли выдворена из Украины российская пропагандистка. "С вероятностью 99% - выдворим", - ответил он.
Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители готовят документы для официального выдворения из страны журналистки российского пропагандистского канала Анны Курбатовой, о "похищении" которой недавно заявили росСМИ.