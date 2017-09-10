В сети показали закрытую свадьбу Лещенко и Топольской в "Саду желаний" (фото)
17:51, 10 сентября 2017Общество
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Поздравить молодоженов пришли около 40 гостей, среди которых – и нардепы Мустафа Найем и Светлана Залищук. Внутри играла электронная музыка.
Закрытая свадьба политика Сергея Лещенко и Анастасии Топольской состоялось в оранжерее национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ.
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Как известно, 9 сентября народный депутат Сергей Лещенко женился на ди-джее Анастасии Топольской. Фотографии с закрытой свадьбы пары опубликовало издание Страна.ua.
Поздравить молодоженов пришли около 40 гостей, среди которых – и нардепы Мустафа Найем и Светлана Залищук. Внутри играла электронная музыка.
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