В сети показали закрытую свадьбу Лещенко и Топольской в "Саду желаний" (фото)

Закрытая свадьба политика Сергея Лещенко и Анастасии Топольской состоялось в оранжерее национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ.

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