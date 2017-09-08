В Днепре появились современные машины скорой помощи (фото)

Новые машины скорой помощи с качественным современным оборудованием появились в Днепре. 8 сентября городской голова Борис Филатов передал ключи от 5 автомобилей медикам.

За последние 6 лет это первое обновление спецавтопарка, профинансированное из городского бюджета Днепра. Транспорт кардинально отличается от того, что покупали ранее. В новых «скорых» можно быстро и качественно оказывать неотложную помощь и спасать человеческие жизни.

«Общая стоимость этих машин – 12,5 млн. грн. В следующем году мы планируем приобрести еще 15 «скорых» такого типа, а дальше будем полностью обновлять автопарк. Это около 40 автомобилей», – сообщил Борис Филатов.

Машины переоборудованы украинским производителем на базе Peugeot Boxer и принадлежат к классу «В». В них есть самое необходимое оборудование: сумка-укладка для неотложной помощи, пульсоксиметр, электрокардиограф, носилки на колесах и дефибриллятор-монитор.

Все оборудование произведено известными компаниями из США, Италии, Швеции, Германии и Японии.