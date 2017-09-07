Проблема авто на еврономерах: 54% читателей УНИАН за изменения в таможенное законодательство с адекватными ставками – опрос

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 54% наших читателей уверены, что для решения проблемы нерастаможенных б/у авто в Украине нужны изменения в таможенное законодательство с адекватными ставками при ввозе иномарок.

При этом 18% опрошенных считают, что нужно прекратить практику ввоза в Украину автомобилей на еврономерах в том виде, как сейчас, ведь это незаконно.

Читайте такжеПротесты в Киеве: полиция оттеснила автомобилистов из-под Рады (фото, видео)

8% наших читателей признались, что сами являются счастливыми владельцами таких автомобилей и требуют их легализации.

7% респондентов пожаловались, что их больше всего беспокоит то, что владельцы так называемых «евроблях» обычно на дорогах ведут себя просто по-хамски, а привлечь их к ответственности в случае ДТП нереально, ведь такие авто не попадают в базы МВД, а "автогражданка" для них является необязательной.

6% наших читателей возмутились тем, что за собственное авто они уплатили все необходимые налоги согласно закону, а кто-то взял нерастаможенное втрое дешевле.

Читайте такжеПродажи б/у авто в Украине выросли в 19 раз

Еще 5% участников опроса озабочены экологической проблемой, ведь убеждены, что иногда владельцы авто на еврономерах ввозят настоящий металлолом и тем самым загрязняют Украину, а потому предлагают запретить ввоз подержанных авто старше 10 лет.

А вот 2% наших читателей считают, что вопрос растаможки иномарок вообще сейчас не актуален, когда на Донбассе идет война.

В целом в опросе приняли участие около 3 тысяч читателей УНИАН.

Как сообщал УНИАН, утром 6 сентября 2017 года владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины перекрыли движение на улице Грушевского от Европейской площади до станции метро "Арсенальная" в центре Киева. Таким образом общественная организация "Авто Евро Сила" проводила акцию под лозунгом "За доступную растаможку каждому украинцу". Одновременно акция вызвала огромные пробки в столице.

Читайте такжеПротесты в Киеве: владельцы авто на еврономерах озвучили свои требования

Сначала организатори объявили свою акцию бессрочной, однако когда 7 сентября правоохранители оттеснили их от здания Рады,сообщили о прекращении акции.

В то же время вечером 6 сентября представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что в ближайшие три месяца планируется принятие закона, запрещающего въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.