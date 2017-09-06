Как вы относитесь к проблеме нерастаможенных б/у иномарок в Украине? - опрос УНИАН

УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они относятся к проблеме нерастаможенных б/у иномарок в Украине.

Как сообщал УНИАН, утром 6 сентября 2017 года владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины перекрыли движение на улице Грушевского от Европейской площади до станции метро "Арсенальная" в центре Киева. Таким образом общественная организация "Авто Евро Сила" проводит акцию под лозунгом "За доступную растаможку каждому украинцу".

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По словам организаторов акции, они выступают за легализацию всех автомобилей с европейской регистрацией, которые уже завезены в Украину, то есть установление доступной ставки общих платежей в бюджет. Также они требуют снять ограничения на перепродажу автомобилей на еврономерах внутри страны.

Одновременно акция вызвала огромные пробки в столице.

В свою очередь в ГФС сообщили, что сейчас в Украине находятся почти 64 тысячи незаконных авто на еврономерах.