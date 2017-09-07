Участница Femen с надписью "ш*юхи" на груди чуть не сорвала "Мисс Украина", охранник упал вместе с ней в зал (фото, видео)

Обнаженная активистка Femen пыталась сорвать конкурс "Мисс Украина 2017". Об этом свидетельствует фото из соцсети Facebook Femen.

Активистка выскочила на сцену оголенная и в маске медведя и надписью на груди "Sluts" (Шлюхи, - пер.).

Как рассказала "Стране" лидер Femen Анна Гуцол, активистку пытался снять со сцены охранник мероприятия, однако вместе с девушкой упал с подиума в зрительный зал.

"Охранник ее вынес на улицу. Полицию они не вызывали во избежании скандала", - добавила Анна Гуцол.

"Таким образом, Femen указала на истинную природу события, целью которого является демонстрация свежего мяса для парламентариев, министров, олигархов и другого дерьма. Украина не бордель! Те, кто думают иначе, шлюхи!" – говорится в заявлении в блоге украинского движения Femen.

В организации отметили, что этот лозунг относится не столько к участницам, сколько к "организаторам борделя", потому что по их мнению подобные конкурсы являются "публичной продажей девушек, наивно мечтающих о карьере супер-модели".

Движение Femen International на своей странице в Facebook официально выступило против лозунгов этого протеста.

"Это мероприятие было организовано без консультации или соглашения с Международной штаб-квартирой и другими отделениями движения. Femen International решительно осуждает сообщение, которое оно передает. Нам отвратительно жестокое и необоснованное оскорбление, написанное на торсе украинской активистки. Femen International не видит в женщинах врагов на основании того, что они живут своей жизнью, и мы безгранично боремся за свободу выражения", – говорится в заявлении движения.

В Femen заявили, что солидарны со всеми женщинами, особенно теми, кто работает в условиях "тирании красоты и патриархата".

"Femen осуждает и борется с патриархальными институтами и его представителями, а не с теми, кого они преследуют. Сообщение, озвученное в этом протесте, не отражает ценности Femen и противоречит нашей 10-летней борьбе против патриархата и несправедливости во всем мире", – подчеркнули в пресс-службе Femen.

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Инцидент не помешал выбрать главную красавицу страны, ею стала 18-летняя Полина Ткач из Киева.

Полина представит Украину на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира", который пройдет в декабре в Китае. Корону победительнице передала "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко.

Как проходил конкурс "Мисс Украина-2017" смотрите в фоторепортаже УНИАН.