Погода на завтра

Завтра в Украине погода существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра будет переменная облачность. Без существенных осадков, только в южной части местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на побережье морей местами 8-10°, днем 12-17°, в Закарпатье до 20°; в Карпатах ночью около 0°, днем 5-10° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17°, в столице ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.