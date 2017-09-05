Пес Джорджа Майкла до сих пор ждет своего хозяина у его мемориала в Лондоне (видео)

Фото 11-летней собаки, который печально рассматривает фотографии певца в его лондонском мемориале, появились в британской прессе.

Джордж Майкл взял Эбби на воспитание, еще когда она была маленьким щенком, с тех пор они были неразлучны.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Джордж Майкл скоропостижно умер на 54-м году жизни у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии 25 декабря. На следующий день после известия о кончине певца его менеджер заявил, что причиной смерти стал сердечный приступ. Вскоре в британской полиции сообщили, что не смогли за несколько дней определить причины смерти музыканта, однако подчеркнули, что она все равно рассматривается как не вызывающая подозрений.

В начале марта старший коронер графства Оксфордшир подтвердил, что певец скончался от естественных причин.

Настоящее имя Джорджа Майкла - Йоргос Кириакос Панайоту, он родился в 1963 году в Лондоне.

Его отец приехал в Британию с Кипра в 1950-е годы и содержал небольшой греческий ресторан. В 1980-х годах Джордж Майкл вместе с Эндрю Риджли выступал в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру и выпустил шесть альбомов. За свою карьеру он получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV.

Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году. В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок, после того как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотиков.