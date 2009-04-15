Крупнейший судостроитель мира купил российские посевы кукурузы

Крупнейший судостроитель мира, южнокорейская группа компаний Hyundai Heavy Industries, договорилась о приобретении российского агропромышленного предприятия "Хороль зерно", сообщает AFP. Холдинг владеет и управляет 10 тысячами гектаров сельскохозяйственной земли в двух с половиной часах езды от Владивостока, специализируясь на выращивании кукурузы и сои.

Hyundai приобрел 67,6 процента акций предприятия за 6,5 миллиона долларов. Компания также обещала инвестировать дополнительные девять миллионов долларов в покупку еще 40 тысяч гектаров. Компания планирует к 2014 году производить до 60 тысяч тонн кукурузы ежегодно.

Сельхозпродукция на российских полях будет выращиваться как для потребления в самой Корее, так и на экспорт. Компания рассчитывает поддержать животноводческие фермы Южной Кореи, чтобы они не страдали от значительных перепадов цен на корма.

Южнокорейские компании активно скупают сельскохозяйственные земли за рубежом, чтобы гарантировать поставки продовольствия и кормов в плотно заселенную и страдающую от нехватки земельных ресурсов страну. В частности, в 2008 году Daewoo Logistics сумела получить согласие от правительства Мадагаскара на аренду 1,3 миллиона гектаров. Однако из-за политической напряженности на острове сделка сорвалась.

Hyundai Heavy Industries - многопрофильная компания, производящая разнообразную машиностроительную продукцию. Помимо судостроения, группа также известна производством солнечных батарей, оборудования для электростанций и нефтеперерабатывающих заводов. На корпорацию работают 25 тысяч человек.

Лента.ру