Нацкомморали обвиняет СМИ в... депрессиях и самоубийствах укранцев

Председатель Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали Василий КОСТИЦКИЙ считает, что государство должно вмешаться в работу средств массовой информации с целью гармонизации подаваемых ими новостей и сюжетов.

Об этом шла речь сегодня на круглом столе «СМИ, экономика и общество в капкане негатива», который состоялся в Киеве.

Психолог Ульяна ЛУЩИК, выступая перед присутствующими, отметила, что в последнее время, в частности, по всем каналам телевидения, особенно в выходные дни подают информацию, суть которой в том, что “кругом кризис, все плохо”.

“Фактически ожидание кризиса, ожидание какого-то негатива – это самое страшное, что может быть для общества. Это порождает пессимизм, негативизм, страх перед будущностью, психосоматику – заболевание тела человека в результате психологического влияния негатива, депрессию и в конечном итоге самоубийство”, - подчеркнула У.ЛУЩИК.

По ее данным, сегодня каждый второй человек, который обращается к врачу, имеет депрессию.

Как отметил В.КОСТИЦКИЙ, сегодня СМИ “присвоили себе право определять, что хочет народ видеть и слышать”. Вместе с тем, по его мнению, в условиях экономического кризиса растет количество негативной информации, которая подается в прессе и на телевидении, и влияет на граждан и формирует депрессивное состояние в обществе.

“Может ли здесь государство вмешиваться? Конечно, государство не в праве регулировать и определять социальную функцию СМИ. Цензура, конечно, в Украине запрещена и вмешательство государства в эту сферу рассматривалось бы как цензура... Поэтому я для себя вижу, что государство может работать в рамках так называемого правового коридора”, - сказал В.КОСТИЦКИЙ.

По его словам, этот коридор определен с одной стороны статьями 34 и 35 Конституции – о праве на свободу слова, информации, то есть журналистскими правами, правом на свободу предпринимательской деятельности, правом на частную или корпоративную собственность, а также статьей 43 закона об информации, которая определяет понятие цензуры. С другой стороны, как отметил В.КОСТИЦКИЙ, это 27 статья Конституции, которая предусматривает право на уважение к достоинству личности; статья 3, которая предусматривает, что безопасность граждан является долгом государства.

“И вторая окончательная стенка этого коридора вырисовывается статьей 13 Гражданского кодекса – часть 4 которой предусматривает, что деятельность физических, юридических лиц должна проходить с соблюдением морально-этических принципов общества”, - отметил специалист.

“Что касается негатива, то государство просто не может молчать в этой ситуации. И молчание в государстве – это преступление перед обществом, нарушение ее конституционного долга”, - заявил В.КОСТИЦКИЙ.

Приглашенные на круглый стол работники теле- и интернетпроектов согласились с тем, что должно быть больше позитива в том потоке информации, которая предоставляется сейчас зрителям, читателям. И соответствующие идеи уже реализуются, например, в виде проекта “Территория позитива” на канале “1+1”.

Со своей стороны руководитель международной общественной организации “Украинская община” Игорь ШЕВЧЕНКО предложил представителям СМИ ряд мер для исправления ситуации с большим количеством негатива в стране. По его словам, СМИ стоит больше акцентировать свое внимание на материалах, в которых предлагается что-то новое, веселое, интересное, полезное и поможет развиваться обществу, больше писать об успешных компаниях и тому подобное, то есть пытаться стать в противовес общей ситуации в стране. Среди возможных мер он также озвучил, в частности, инициативу запретить публикацию рекламы со словом “кризис”, предложить СМИ определить определенный баланс между количеством позитивных и негативных новостей, которые подаются ими, с предпочтением для позитивных; объявить конкурсы на лучший позитивный проект, материал или конкурс на лучшего журналиста, который подготовил позитивный материал.