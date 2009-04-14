Тимошенко собирается сделать платными все услуги госучреждений

Кабинет Министров Украины намерен перевести государственные бюджетные учреждения на хозрасчетный вариант предоставления услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании Кабмина.

«Имеется в виду, что если государство платит, например, учебным заведениям зарплату, коммунальные услуги и другое, то сейчас нужно переходить на оплату стоимости услуг. То же самое и страховая медицина. Не зарплата и все остальное для медицинских учреждений, а то же самое только через стоимость услуги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сегодня планируется принять пакет документов по переведению бюджетных учреждений на хозрасчетный вариант работы, и при этом учреждения будут иметь отдельные расчетные счета в казначействе, и средствами на этих счетах они смогут распоряжаться без проблем.

«Все доходы, которые будут поступать от платных услуг, будут зачисляться на эти специальные счета, которые будут функционировать, как любой другой счет хозяйствующего субъекта. Это будет первый шаг по реализации концепции предоставления платных услуг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.