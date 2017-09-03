Киевские художники собираются восстановить уничтоженные граффити времен Майдана на Грушевского в Киеве

В понедельник, 4 сентября, киевские художники начнут восстанавливать уничтоженные граффити на здании по улице Грушевского. Об этом сообщил куратор художественных проектов Гео Лерос, передает "Громадське".

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По его словам, накануне глава патрульной полиции Юрий Зозуля обратился с запросом, можно ли восстановить граффити.

«Будем восстанавливать по фотографиям, они будут такие же», — сказал Гео Лерос.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, стало известно, что с фасада дома на ул. Грушевского в Киеве, где находится магазин мебели «Эмпориум», исчезли граффити с изображениями выдающихся украинцев - Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. Граффити были нанесены во время Революции достоинства.

В воскресенье днем неизвестные лица расписали фасад магазина, с которого ранее были стерты граффити, и подожгли несколько шин у входа.

Впоследствии прокуратура открыла уголовное дело по факту уничтожения граффити, полиция начала расследование.