Уничтожение граффити времен Майдана на Грушевского: прокуратура открыла уголовное дело

Прокуратура начала уголовное производство по факту уничтожения граффити времен Революции достоинства на фасаде дома на улице Михаила Грушевского в Киеве. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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«Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити, которые были нанесены во время исторических событий Революции достоинства на фасаде дома на улице Грушевского», - написал он.

Луценко напомнил, что, согласно приказу Министерства культуры Украины №869 от 15.10.2014 года, место боевых действий и массовой гибели граждан в районе улицы Грушевского во время акций протеста в феврале 2014 отнесено к объектам культурного наследия. Повреждение или уничтожение их влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 298 УК Украины (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).

«Бизнес вандалов из «Эмпориума» в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы», - добавил генпрокурор.

Как сообщается на странице прокуратуры Киева в Facebook, уголовное производство Киевской местной прокуратурой №6 по факту уничтожения граффити начато по признакам статьи 298 УК Украины (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры). Проведение досудебного расследования поручено Печерскому управлению полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, стало известно, что с фасада дома на улице Грушевского в Киеве, где находится магазин мебели «Эмпориум», исчезли граффити с изображениями выдающихся украинцев - Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. Граффити были нанесены во время Революции достоинства.

В Украинском институте национальной памяти назвали уничтожение граффити преступлением и заявили, что обратятся в Генеральную прокуратуру в связи с этим фактом. В Министерстве культуры сообщили, что планируют восстановить уничтоженные граффити.

Также сегодня в Киеве состоялась акция протеста из-за уничтожения граффити. Протестующие расписали фасад магазина «Эмпориум» и подожгли шины у входной двери.