В Минкульте планируют восстановить уничтоженные граффити времен Майдана на Грушевского в Киеве

В Министерстве культуры Украины планируют найти варианты обновления граффити времен Революции Достоинства с изображениями выдающихся украинцев, которые были стерты с фасада дома на улице Грушевского в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры Евгений Нищук.

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«Что касается «икон Революции», то будем искать с коллегами варианты их восстановления в той или иной степени. Не одно столетие украинский дух пытались уничтожить, но мы выстояли и стали еще сильнее», - написал он.

Министр подчеркнул, что граффити содержали в себе дух борьбы. «Шевченко, Леся, Франко - наши пророки - были с нами бок о бок на Майдане. Мы «рвали цепи», а они были нашими оберегами. Не знаю, чем руководствовались инициаторы этой «гениальной идеи», тем более - не могу представить, у кого могла подняться рука просто их смыть. Одно знаю - это было недопустимо и недальновидно», - отметил он.

Также Нищук сообщил, что планирует на днях обсудить возможность внесения подобных арт-объектов в перечень памятников истории. «Уже на днях планирую встречу с представителями г.Киева и Музея Революции достоинства, чтобы обсудить возможности внесения еще не внесенных подобных арт-объектов в перечень памятников истории и варианты их сохранения, наподобие, остекленного фрагмента одной из колонн Главпочтамта, расписанной во времена Помаранчевой революции», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, стало известно, что с фасада дома на улице Грушевского в Киеве, где находится магазин мебели «Эмпориум», исчезли граффити с изображениями выдающихся украинцев - Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. Граффити были нанесены во время Революции достоинства.

В Украинском институте национальной памяти назвали уничтожение граффити преступлением и заявили, что обратятся в Генеральную прокуратуру в связи с этим фактом. «Граффити на Грушевского является памятником истории, согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 №869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие части 2 статьи 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части», - написал в Facebook директор института Владимир Вятрович.

Позже появились сообщения о том, что неизвестные лица расписали фасад магазина, с которого ранее были стерты граффити, и подожгли несколько шин у входа.