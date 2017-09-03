Институт национальной памяти назвал вандализмом уничтожение граффити времен Майдана на Грушевского

Украинский институт национальной памяти готовит обращение в Генеральную прокуратуру Украины по факту уничтожения граффити с изображениями выдающихся украинцев на фасаде дома, где находится магазин мебели «Эмпориум» на улице Грушевского в Киеве.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook директор института Владимир Вятрович.

«Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и в Генеральную прокуратуру по факту вандализма. Граффити на Грушевского является памятником истории, согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 №869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие части 2 статьи 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части. Штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности или деятельности», - написал он.

Об исчезновении граффити на фасаде дома, где расположен магазин, незадолго до этого сообщила журналистка Татьяна Высоцкая. «Толстосумы-владельцы магазина «Эмпориум» в начале улицы Грушевского тихонько уничтожили революционные патриотические граффити, которые продержались на стенах дома почти 3,5 года», - написала она в Facebook.

Граффити с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинский и Ивана Франко были нанесены во время Революции достоинства.