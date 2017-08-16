"Шантаж и беспредел": в Одессе снова отменили концерт Лободы

Концерт певицы Светланы Лободы, запланированный на 3 сентября в Одессе на стадионе "Черноморец" по случаю Дня города был отменен. Об этом сообщил организатор концерта Артем Вознюк в Facebook.

Он также опубликовал объяснение такого решения.

"К сожалению, практически с момента начала рекламной кампании начали поступать прямые угрозы устроить беспорядок и свезти в Одессу группы иногородних для совершения противоправных действий в отношении жителей и гостей города. Эти люди называют себя патриотами и активистами", - написал Вознюк.

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По его словам, "если патриотизм проявляется в бросании петард и дымовых шашек под ноги женщин и детей, которые пришли на концерт, как это было у клуба" Ибица ", если патриотизм мужчин проявляется в борьбе с девушкой, артисткой, на концерты которой ходят десятки тысяч людей, то это выглядит очень странным".

"Я скорее назвал бы это шантажом и беспределом.Безусловно,в этой обстановке угроз беспорядков,а значит опасности для одесситов,понимая обеспокоенность губернатора и главы полиции Одесской области,мы вынуждены отменить этот праздник", - подытожил Вознюк.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Одессе местные активисты уже сорвали концерт Лободы, который должен был состояться в элитном ночном клубе "Ибица" на берегу Черного моря.