На рынке оккупированной Керчи люди в форме изымают украинские продукты (фото)

В Керчи 31 августа в 15:30 в крытом корпусе центрального рынка работают люди в форме в сопровождении охраны. Они изымают украинскую продукцию, передает Керчь.ФМ.

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Все предприниматели, у которых есть молочная продукция, складывают ее в коробки. А возле самих людей в форме лежит много упаковок с колбасой и сыром. Многие предприниматели закрыли свои ларьки.

Как рассказали продавцы с рынка, проверяющие искали польские и украинские сыры и колбасы.

Ранее СМИ писали, что в оккупированном Крыму недостаточно молочных продуктов, так как девяносто процентов молочной продукции поступало на полуостров из материковой Украины.