В Крыму не хватает молочных продуктов - СМИ

Об этом пишет издание "Независимые новости" со ссылкой на итальянскую La Stampa.

Из крымских магазинов исчезли сливки, молоко, сыры и творог, а такую продукцию первой необходимости, как детское питание и масло, крымчане вынуждены искать и закупать впрок, пишет La Stampa. Те продукты, которые еще остаются относительно доступными, - зелень, мясо, хлеб - постоянно растут в цене, тем самым аннулируя ожидаемый эффект от предоставленного Россией увеличения заработных плат и пенсий вдвое.

Газета La Stampa обращает внимание на то, что чрезвычайность сложившейся ситуации признали и новые крымские власти: губернатор Крыма Сергей Аксенов решил отдать распоряжение для открытия «ускоренных коридоров» для украинской продукции, которая была запрещена в Крыму несколько недель тому назад из-за нарушения норм гигиены. Девяносто процентов молочных продуктов, реализовывавшихся на полуострове, производились на территории материковой Украины, замечается в статье.

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Товары российского производства, которым предстояло их заменить, поставляются на паромах, в связи с чем их стоимость увеличивается, как минимум, на пятьдесят процентов, говорится в публикации. Дешевле покупать молочную продукцию, изготовленную в Украине в супермаркете, нежели российскую оптом, комментирует ситуацию коммерсант из Крыма на интернет-портале BlackSeaNews.