Стало известно название финальной серии седьмого сезона "Игры престолов"

14:45, 23 августа 2017
Общество
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Финал будет называться «Дракон и волк».

Продолжительность эпизода составит почти 80 минут / фото HBO

Стало известно название последней серии седьмого сезона «Игры престолов», сообщает Time.

Финал будет называться «Дракон и волк». Он выйдет в эфир 27 августа.

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Продолжительность эпизода составит почти 80 минут. Это самая длинная серия в истории «Игры престолов».

Ранее сообщалось, что вышел трейлер финала седьмого сезона «Игры престолов».

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