Стало известно название финальной серии седьмого сезона "Игры престолов"
14:45, 23 августа 2017Общество
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Финал будет называться «Дракон и волк».
Продолжительность эпизода составит почти 80 минут / фото HBO
Стало известно название последней серии седьмого сезона «Игры престолов», сообщает Time.
Финал будет называться «Дракон и волк». Он выйдет в эфир 27 августа.
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Продолжительность эпизода составит почти 80 минут. Это самая длинная серия в истории «Игры престолов».
Ранее сообщалось, что вышел трейлер финала седьмого сезона «Игры престолов».
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