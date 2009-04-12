Выставка "Пасхальный сувенир" открылась в Луцке

В Луцке открылась выставка "Пасхальный сувенир", на которой представлено почти 400 уникальных сувенирных Пасхальных яиц, а также Пасхальных открыток и композиций. Выставка сформирована из коллекций митрополита Луцкого и Волынского НИФОНТА, архиепископа Ровенского и Острожского ВАРФОЛОМИЯ и фондов Музея волынской иконы, где она и действует.

Как передает корреспондент УНИАН, экспонаты разнообразны по материалам, изготовлению и тематике изображения. Однако высокими художественными качествами выделяются деревянные яйца, выполненные в технике лаковой миниатюры с изображениями Иисуса Христа, Богородицы, Воскресения Христова, святых, храмов. Также представлены Пасхальные яйца из фарфора, фаянса. Композиции "Тайная вечеря", изготовленные из перламутра, и Пасхальные яйца из полудрагоценных камней и минералов, привезены из Иерусалима, выделяются торжественностью и изысканностью.

Выставка будет действовать на протяжении нескольких недель.