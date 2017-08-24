Почти половина украинцев проголосовали бы за членство Украины в НАТО - опрос (инфографика)

Если бы референдум о членстве Украины в НАТО проводился сейчас, за проголосовали бы 40% украинцев, против – 27%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой GfK Ukraine от имени Center for Insights in Survey Research.

При этом 12% опрошенных ответили, что не голосовали бы, а 22% - затруднились ответить.

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Стоит отметить, что на момент предыдущего такого же опроса в апреле 2017 года вступление в НАТО поддерживали немного больше респондентов – 46%, тогда как против были столько же – 27%.

В то же время год назад за членство в НАТО на референдуме готовы были проголосовать 39% украинцев, а против – 32%.

При этом в региональном разрезе традиционно на западе и в центре Украины за членство в НАТО высказались больше респондентов, тогда как на востоке и юге – преобладали противники вступления нашей страны в Североатлантический альянс.

Так, на западе 59% опрошенных поддержали бы членство Украины в НАТО, 13% голосовали бы против; в центре – 50% за и 20% против; на юге – 28% за и 33% против; на востоке – 16% за и 45% против.

Опрос проводился социологической группой GfK Ukraine от имени Center for Insights in Survey Research по всей Украине (за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 9 июня по 7 июля 2017 года путем личного опроса в домах респондентов. В опросе приняли участие 2400 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса.