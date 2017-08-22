"Я готова повышать ставки": 18-летняя дочь Джонни Деппа снялась топлес для глянца (фото)

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп уверенно строит карьеру модели.

На днях 18-летняя девушка снялась для нового номера журнала Карин Ройтфельд CR Fashion Book и украсила одну из четырех обложек издания. На фото Лили-Роуз предстает без нижнего белья в рубашке на голое тело. Темой выпуска стал 1999 год, сообщает ТСН.

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Начинающая модель позировала известному фэшн-фотографу Стивену Кляйну.

"Карин стилизовала мою первую съемку для Chanel, мне тогда было всего 15. В этот раз я решила зайти чуть дальше: показать больше тела и добавить сексуальности. Мне уже исполнилось 18, так что я готова повышать ставки", - призналась Депп журналу.

Напомним, что в марте Лили-Роуз Депп уже позировала обнаженной для Vogue. Правда, тогда знаменитости было всего 17 лет. В связи с несовершеннолетием девушки юзеры тогда не слишком хорошо восприняли ее откровенный фотосет.