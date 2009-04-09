Правительство хочет сузить Чернобыльскую зону

Из-за кризиса украинское правительство не сможет профинансировать увеличение количества льготников, которые получают чернобыльские выплаты. Об этом шла речь во время парламентских слушаний о последствиях Чернобыльской катастрофы.

Если Верховная Рада даст добро на увеличение количества чернобыльских льготников, Кабмин будет вынужден дополнительно искать 2 млрд. грн. В условиях экономического кризиса найти их нереально. Правительство в свою очередь выступает за сокращение списка населенных пунктов с определением «загрязненная территория».

Это подтвердил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Шандра: «Результаты паспортизации засвидетельствовали, что на данное время 332 населенных пункта, отнесенные к зонам радиоактивного загрязнения, по радиологическим показателям могут быть выведены из этого статуса». Это поддерживает и местная власть, ведь области, где есть радиактивно загрязненные города и села, теряют привлекательный для инвестиций имидж.

В министерстве труда и соцполитики добавляют, что денег на выплату льгот для чернобыльцев в бюджете заложено в десять раз меньше, чем это необходимо. Проблему усугубляет еще и то, что в Украине появилось очень много «псевдочернобыльцев», констатируют чиновники.

Против намерений правительства категорически выступают только сами пострадавшие от аварии на ЧАЭС. 25 апреля они хотят провести всеукраинскую акцию протеста, чтобы защитить свои права.

Немецкая волна