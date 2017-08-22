Почти пятая часть населения Западной Украины планирует в ближайшее время уехать из страны - опрос

В ближайший год поехать за границу на временные заработки планируют 12% украинцев, в западных регионах такое желание высказали 18% опрошенных. Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных сегодня на пресс-конференции в Киеве результатах опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива".

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"В 2017 году 12% опрошенных выразили намерение в ближайший год выехать за границу на временные заработки - это самый высокий процент за время постановки этого вопроса (в 2002 году таких было 7%)", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что в региональном разрезе больше всего желающих выехать работать за границу оказалось в Западном регионе - 18%.

Кроме того, на вопрос относительно того, куда бы опрошенные выехали из своего населенного пункта, если бы решили это сделать, 7,9% респондентов назвали другую местность в Украине; 3,7% выехали бы в России; 2,1% уехали в страны, которые раньше были в составе СССР; в государства, которые не входили в Советский союз, поехали бы 12,9% опрошенных, а 22,4% не определились, куда бы поехали.

В то же время никогда и никуда не выезжали бы 50,7% респондентов, а 0,2% не ответили на этот вопрос.

Опрос проводился с 3 по 25 июля 2017 года по квотной выборке, представляющей взрослое население, начиная с 17 лет. Опрос проводился во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 1,8 тыс. человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.