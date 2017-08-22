Более 50% украинцев выступают против предоставления русскому языку статуса официального – опрос

54% украинцев выступают против предоставления русскому языку статуса официального.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных сегодня на пресс-конференции в Киеве результатах опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива".

Исследователи отмечают, что в отношении украинцев к предоставлению русскому языку статуса официального за годы проведения опросов (1996-2017 года) произошли существенные изменения.

Так, в 1996 году большинство населения (51%) считали, что необходимо предоставить русскому языку статус официального, против этого были настроены 33%.

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"Постепенно процент поддержки официального статуса русского языка уменьшался, а противников - рос. И в 2017 году поддерживают предоставление русскому языку статуса официального в Украине 30%, против - 54%", - говорится в результатах опроса.

В то же время, отмечается, что вопрос о статусе русского языка по-разному воспринимается в разных регионах: категорически против предоставления русскому языку статуса официального - в западном регионе ("против" - 88%, "за" - только 4%) и в центральном ("против" - 64%, "за" - 21%).

Преимущественно поддерживают предоставление русскому языку статуса официального на востоке ("за" - 45%, "против" - 38%), существенно поддерживают на юге ("за" - 57%, "против" - 31%) и на Донбассе ("за"- 55%, "против" - 14%).

В то же время на Донбассе больше всего (31%) оказалось тех, кто не определился по этому вопросу

Опрос проводился с 3 по 25 июля 2017 года по квотной выборке, представляющей взрослое население, начиная с 17 лет. Опрос проводился во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 1,8 тыс. человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.