Все детсады в Украине должны возобновить работу как дошкольные учебные заведения - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман отмечает, что случаев перепрофилирования детских садов в другие заведения больше не будет, и все детсады в Киеве и регионах должны возобновить работу как дошкольные учебные заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом он сказал во время осмотра реконструкции дошкольного учебного заведения №179 в Киеве. Ранее в этом здании размещался орган по предоставлению социальных услуг, а теперь заведение возобновляет работу по прямому назначению.

По словам Гройсмана, строительство детсадов с использованием новейших технологий и современного оборудования является первейшей инвестицией в качественное образование и развитие детей в Украине.

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Как заявил глава правительства, случаев перепрофилирования детских садов в другие учреждения больше не будет, и все детсады должны возобновить работу как дошкольные учебные заведения. Это, вместе со строительством новых садов, соответствует цели правительства о полной ликвидации очередей в детские заведения к 2020 году, отметил Гройсман.

Он обратил внимание, что ресурсы на строительство есть благодаря децентрализации и реализации проектов Государственного фонда регионального развития. "Эффективное использование средств позволило всего за полгода сократить дефицит мест в детсадах по всей Украине на 13 тыс. - до 65 тыс", - сказал Гройсман.