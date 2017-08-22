Более 80% украинцев считают себя патриотами – опрос

83% украинцев считают себя патриотами своей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в августе 2017 года.

«По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в августе 2017 года в Украине, 83% опрошенных отметили, что считают себя патриотами своей страны. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года общее количество патриотически настроенных граждан почти не изменилось. Лишь 10% выразили противоположные соображения, еще 7% затруднились ответить на этот вопрос», - говорится в сообщении,

Отмечается, что во всех регионах Украины, количество тех, кто считает себя патриотом Украины, превышает 75%: на Западе таких 88%, в Центре - 84%, на Востоке - 83%, на Юге - 77%.

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В то же время в южных областях 18% опрошенных заявили, что не могут говорить о себе как о патриотах своей страны. На Востоке таких респондентов - 11%, в Центре - 8%, на Западе - 5%. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто считает себя патриотом.

«76% опрошенных заявили, что если бы сегодня стоял бы выбор, они бы поддержали провозглашение независимости Украины. Этот показатель не изменился с 2014 года. Для сравнения - в 2013 таких опрошенных было 61%», - заметили социологи.

«Больше всего тех, кто поддерживает провозглашение независимости Украины, на Западе (93%), в Центре таких опрошенных 76%, на Юге - 66%, на Востоке - 64%. В то же время в последних двух макрорегионах количество придерживающихся противоположного мнения составляет 21% -22%. Чем моложе респонденты и чем выше уровень их образования, тем выше среди них уровень поддержки провозглашения независимости Украины», - говорится в материалах исследования.

Социологическое исследование проводилось с 2 по 13 августа 2017року по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Аудитория - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.