Сегодня в Украину прибывает миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда прибывает в Украину сегодня после обеда, сообщил сегодня на заседании правительства первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Сегодня после обеда в Украину прибывает миссия Международного валютного фонда, и мы возобновим активное и, я надеюсь, результативное сотрудничество».

Как сообщал УНИАН, 7 апреля представительство МВФ в Украине проинформировало, что миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине в четверг, 9 апреля. При этом в представительстве не сообщили, когда именно прилетает делегация, а также – состав делегации.