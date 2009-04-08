В Донецкой области двое учеников избили учителя прямо на уроке

Очередная вспышка детской агрессии на Донетчине. Там двое одиннадцатиклассников избили учителя прямо на уроке. В семнадцатой школе Константиновки преподаватель музыки проводил урок для седьмого класса. Туда неожиданно зашли двое старшеклассников, заявив, что хотят побыть на уроке. Педагог отказал, и ребята проучили преподавателя кулаками.

Сергей Цыбульник, учитель музыки: "Одного ученика я взял за курточку, и я получил удар в голову. В результате я упал и порвал курточку этому ученику. Я тоже защищался, дети начали кричать, и в кабинет зашли учителя из близлежащих классов".

После рукопашной учитель оказался в больнице, пролежал там неделю - у него многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма. Но в городском управлении образования инцидент называют обычным.

Владимир Демиденко, начальник городского управления образования Константиновки: "Случай я не считаю каким-то чрезвычайным, это чисто стечение обстоятельств. Что в таких случаях делает учитель? Он дальше не вызывает агрессию у ребенка. Он должен ее погасить, правда?"

Правоохранители иного мнения. Они возбудили уголовное дело за хулиганство. По Уголовному кодексу школьникам грозит до 5-ти лет лишения свободы или до 4 лет колонии.

Вадим Вахней, первый заместитель начальника уголовной милиции г.Константиновки: "Смягчающие есть у одного, который ранее не судим, а один, увы, к сожалению, хоть и школьник, уже судим по тому же хулиганству".

Пострадавший учитель уже послезавтра выйдет на работу. Педагог уверяет: лишения свободы своим обидчикам не желает. И даже готов забрать заявление из милиции, если ребята искренне покаются.

ICTV