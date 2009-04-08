Вспышки краснухи отмечены в двух учебных заведениях Киева

Вспышка краснухи зарегистрирована еще в одном учебном заведении столицы - Киевском военном лицее им. Ивана Богуна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В частности, там с 14 марта 2009 г. краснухой заболели 26 лицеистов. Больные были госпитализированы в инфекционное отделение Главного военно-медицинского клинического центра, течение болезни легкое, осложнений не зарегистрировано. По состоянию на 7 апреля на лечении остаются двое лицеистов.

При этом в Минздраве отметили, что 23-28 февраля в Киевском военном лицее им. И.Богуна проходили дни открытых дверей, лицей посетило более 2 тыс. школьников учебных заведений Киева. Первый случай краснухи был зарегистрирован через 14 суток (средний инкубационный период краснухи) именно среди лицеистов, условия проживания которых демонстрировали гостям.

После возникновения первых случаев заболевания краснухой медицинская служба лицея предложила контактным лицеистам прививку против краснухи как наиболее действенное мероприятие по недопущению заболевания этой инфекцией. Однако лицеисты после общения с родителями отказались от проведения прививок.

Как сообщалось, на протяжении 30 марта - 2 апреля было зарегистрировано 12 случаев заболевания краснухой в Военном институте телекоммуникаций и информатизации «КПИ». 10 иногородних больных проживают в киевском общежитии №12, еще двое больных – киевляне, проживающие в Дарницком и Соломенском районах. Все заболевшие мужского пола, не привитые против краснухи.

Первые 9 срочных сообщений поступили в эпидотдел Соломенской районной СЭС 30 марта 2009 года, на протяжении 1 и 2 апреля выявлены еще 3 больных.

Из числа заболевших 6 человек госпитализированы в Киевскую городскую клиническую больницу №4 Киева, 4 слушателей выехали за пределы Киева к родителям в Черкасскую, Хмельницкую, Ровенскую области и г. Алчевск. Территориальные СЭС уведомлены о случаях краснухи для организации наблюдения по месту проживания родителей больных.

Установлены 205 человек, которые контактировали с больными краснухой. Специалистами студенческой поликлиники обеспечивается постоянное медицинское наблюдение за ними. Для проведения прививок контактным с больными краснухой студенческой поликлиникой получено 100 доз противокраснушной моновакцины. По состоянию на 3 апреля уже привиты 19 человек, прививки продолжаются.

Всего в Киеве за три месяца 2009 года зарегистрировано 198 случаев краснухи, из них 66 детей в возрасте до 14 лет.

Главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ обратился к главным государственным санитарным врачам АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя, водного, железнодорожного, воздушного транспорта с указанием взять под личный контроль мероприятий по недопущению эпидемических осложнений по краснухе.