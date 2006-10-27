На взятке арестован член комиссии Киевсовета по вопросам собственности

В Киеве несколько часов назад сотрудники столичного управления борьбы с экономическими преступлениями при получении 1,5 тыс. дол. взятки задержали депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Игоря ЛАВРОВА (1977 года рождения).

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, указанное лицо является членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности.

От кого и за что киевский депутат получил взятку, собеседник агентства не уточнил.

Сейчас задержанный доставлен в прокуратуру Голосеевского района, которая решает вопрос о возбуждении уголовного дела.