Забирали паспорта и заставляли работать на стройке: на Днепропетровщине из "реабилитационных центров" освободили 87 человек

В Днепропетровской области полицейские освободили 87 лиц, которые незаконно удерживались в так называемых реабилитационных центрах. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции на странице в Facebook.

Отмечается, что сотрудники полиции и прокуратуры провели 9 обысков в местах незаконного удержания людей. Сейчас все пострадавшие вернулись домой.

"Правоохранители выяснили, что руководители "центров" обещали "пациентам" помочь избавиться от наркотической, алкогольной и табачной зависимости. Часто сами родители оплачивали своим взрослым детям пребывание в таких заведениях или же зависимые должны были сами добывать себе средства на питание", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "пациенты" проживали в частных домах в небольших комнатах на 6-10 человек, спали на двухъярусных кроватях.

Согласно сообщению, первые несколько месяцев "лечения" им не разрешали выходить во двор. Распорядок их дня состоял из чтения Библии, молитв и слушания проповедей.

"Чтобы не было возможности убежать, забирали телефон и паспорт. Впоследствии, когда "наставник" считал, что человек выздоровел, его выпускали на работу за пределами дома. Чаще всего мужчин привлекали к тяжелому физическому труду на строительстве", – рассказывают в полиции.

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По словам мужчины, который добровольно пришел на "лечение", такая схема позволяла многим людям избавиться от зависимости. "Я сам 11 лет употреблял наркотики, несколько раз был осужден за кражи и грабежи. Когда в тюрьме услышал о деятельности такого центра, решил попробовать и добровольно пришел сюда. Теперь я помогаю людям избавиться от наркотической зависимости", – сказал он.

Однако, как отмечают в полиции, большинство "пациентов" центра считают, что их незаконно лишили свободы и привлекали к принудительному труду.

Сейчас полицейские устанавливают организаторов так называемых реабилитационных центров, которые будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

За указанное правонарушение законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы).

Как сообщал УНИАН, ранее в Литве задержали банду работорговцев, которые везли на продажу украинцев. Окружной суд Вильнюса дал разрешение на арест задержанных – одного украинца и трех литовцев. Им грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.