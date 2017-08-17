Школьная форма для мальчиков к 1 сентября: самые оптимальные предложения

Лето неуклонно близится к концу, а значит, наступает нелегкий период в жизни родителей, озабоченных вопросом, как одеть ребенка в школу и при этом уберечь свой семейный бюджет от чрезмерных затрат. Пожалуй, наиболее сложным в процессе подготовки ребенка к школе является выбор костюмов и обуви. В основном – из-за отсутствия необходимого размера, плохого качества либо высокой цены. Немаловажным также является дизайн одежды и материал, из которого она была изготовлена, ведь всем заботливым родителям хочется отправить своих чад за знаниями красивыми и нарядными, сохранив их здоровье и комфорт. В этой статье мы отдельно остановимся на том, какую одежду купить для школы мальчику. При этом сфокусируем внимание на максимально оптимальных предложениях с точки зрения цены и качества.

Для повседневной школьной жизни

Одним из важнейших в гардеробе школьника является костюм, который в большинстве современных школ принято носить ежедневно. От его выбора зависит то, как будет выглядеть мальчик большую часть учебного времени.

По-классически сдержанным, но, в то же время, очень стильным и удобным является синий костюм Новая форма 70 2.2 Mark. Изделие на 80% состоит из шерсти, которая известна своей долговечностью. Этот материал позволяет телу дышать, сохраняя его в тепле, благодаря чему мальчик может чувствовать себя в комфорте. Также немаловажно, что шерсть имеет свойство оставаться чистой на протяжении длительного времени. А вискоза и эластан, входящие в состав костюма, придают ему мягкости и эластичности.

Костюм произведен в Украине, за счет чего его цена существенно ниже аналогичных иностранных брендов. Для мальчика 6-8 лет (125 см – 26 размер) такую модель сегодня можно приобрести в интернет-магазине Rozetka за 1464 грн.

Отличный вариант для школы под костюм – бордовая рубашка BoGi 004.001.0252.1, сделанная на 80% из хлопка, характеризующегося высокой степенью прочности даже при намокании. 20% полиэстера делают изделие стойким к воздействию тепла и света, а также сохраняют форму – то есть, мамам не придется ежедневно выглаживать рубашку перед отправлением ребенка в школу.

Здесь тоже постарался отечественный производитель, поэтому стоимость такой рубашки для мальчика 13-14 лет относительно недорогая – 349 грн.

Гармонично подойдут под школьный костюм черные туфли Arial 5516-1230. Ежедневный комфорт при ношении обеспечен учетом анатомических характеристик строения стопы ребенка. При производстве этой модели используются натуральные и современные материалы, прошедшие сертификацию и соответствующие требованиям Госстандарта Украины.

Такие детские туфли 36-го размера сейчас стоят 648 грн.

Для физкультуры и занятия спортом

Школьная жизнь – это не только сидеть за партой, периодически выходя к доске. Помимо физкультуры, входящей в программу обучения, дети в таком возрасте часто посещают разного рода спортивные секции, особенно мальчики. Поэтому родителям стоит позаботиться о выборе комфортной спортивной одежды, способной уберечь ребенка от нежелательных последствий в процессе физических нагрузок.

Оптимальным решением для мальчиков во время таких занятий станет спортивный костюм KidsCouture 71400205. Благодаря хлопку (90%), который эксперты называют самой экологичной тканью, костюм позволяет телу «дышать» и хорошо впитывает влагу, предупреждая, таким образом, простудные заболевания. К плюсам данного материала можно отнести и то, что он не электризуется, так как является натуральным. При этом полиуретан (10%) в составе костюма увеличивает прочность и стойкость к износу.

Цена такого костюма для мальчика 6-7 лет довольно демократична – 480 грн.

Для спортивных упражнений в школе хорошо подойдут комфортные кеды Geox Jr Vita J72A4A/01422/C4227, отличающиеся крутым дизайном и удобными текстильными застежками – «липучками». Обувь сделана из мягкого материала, что убережет ребенка от появления мозолей.

На такую модель для ребят с 33-м размером ноги сейчас действует скидка – кеды можно приобрести за 1469 грн.

В этом кратком обзоре мы пытались выделить наиболее приемлемые, по нашему мнению, предложения. С подробным перечнем товаров для школьников вы можете ознакомиться на сайте Rozetka, чтобы самостоятельно определиться с подбором школьных вещей.

Искренне желаем вам удачных покупок, а вашим детям – отличных оценок!