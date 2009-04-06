В центре Киеве на неделю ограничено движение транспорта (список улиц)

В связи с проведением капитального и текущего ремонтов и строительством на автодорогах Киева планируется некоторое ограничение движения транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию предприятия «Киевавтодор».

В частности, ограничение движения в период с 6 до 13 апреля 2009 года предусматривается на таких участках:

- проспект 50-летия Октября на участке от Большой кольцевой дороги до Борщаговского путепровода - с 08. до 17.00 планируется частичное ограничение движения на одну полосу;

- Московская пл. - частичное занимание проезжей части на участках длиной 150-200 м. в пределах строительства транспортной развязки (круглосуточно);

- ул. Серафимовича - частичное ограничение движения в пределах строительства транспортной развязки (круглосуточно);

- ул. Набережно-Крещатицкая на участке от ул. Верхний и Нижний Вал до ул. Андреевской - частичное ограничение на одну полосу и от ул. Андреевской до ул. Г.Сковороды - частичное ограничение на 2 полосы; от ул. Г.Сковороды до ул. Нижний Вал - частичное ограничение движения на одну полосу (круглосуточно).