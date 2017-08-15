Признал вину: российские силовики продолжают сыпать подробностями задержания "украинского диверсанта" (видео)

В Федеральной службе безопасности России (ФСБ) утверждают, что задержанный в Крыму Геннадий Лимешко, который якобы готовил диверсии, признал свою вину. Об этом сообщают "РИА Новости".

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Издание опубликовало видеозапись, на которой мужчина рассказывает о диверсионных планах в Крыму. Он говорит, что планировал подрыв линий электропередач и поджоги. Отметим, что Служба безопасности Украины опровергла заявления ФСБ о том, что задержанный является "агентом СБУ".

Как сообщал УНИАН, в ФСБ заявили о задержании 12 августа в оккупированном Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко, который якобы является «агентом» СБУ и который якобы намеревался совершить «диверсии» на объектах инфраструктуры.

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали сообщение ФСБ России о задержании «агента СБУ» во временно оккупированном Крыму очередной провокацией и фейком.