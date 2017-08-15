В Одессе горожанам и туристам советуют воздержаться от купания в море (видео)

Госпродпотребслужба Одессы советует горожанам и туристам воздержаться от купаний. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Такое сообщение появилось на сайте Одесского городского совета. Причиной являются ливни, которые накрыли регион накануне. Значительное количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города.

Читайте такжеНа пляжах оккупированной Евпатории люди загорают посреди куч навоза (фоторепортаж, видео)

В течение какого времени будут действовать эти рекомендации чиновники не указывают.

Ранее сообщалось, что на всех пляжах Киева ограничили или запретили купание.