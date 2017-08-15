В Одессе горожанам и туристам советуют воздержаться от купания в море (видео)
11:22, 15 августа 2017Общество
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Причиной являются ливни, которые накрыли регион накануне. Значительное количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города.
Одесситам и отдыхающим советуют воздержаться от купаний в море
Госпродпотребслужба Одессы советует горожанам и туристам воздержаться от купаний. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Такое сообщение появилось на сайте Одесского городского совета. Причиной являются ливни, которые накрыли регион накануне. Значительное количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города.
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В течение какого времени будут действовать эти рекомендации чиновники не указывают.
Ранее сообщалось, что на всех пляжах Киева ограничили или запретили купание.
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