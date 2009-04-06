МВФ рассчитывает на прочность слова Ющенко и Тимошенко

На этой неделе в Украину снова приедет миссия Международного валютного фонда. Заграничные гости будут обсуждать условия предоставления очередных кредитных траншей. Кроме сугубо экономических проблем, речь будет идти и о политических.

МВФ рассчитывает на выполнение обещаний президента Ющенко и премьера Тимошенко обеспечить 13-17 апреля принятие законов по укреплению финансового состояния Пенсионного фонда и «Нафтогаза Украины», а также согласованных с МВФ и Всемирным банком законопроектов относительно стратегии реструктуризации украинского банковского сектора.

В свою очередь, президент Центра рыночных реформ и депутат фракции «Наша Украина-Народная самооборона» Владимир Лановой считает, что для сбалансирования бюджета достаточно уже одобренных ранее законопроектов, на которых настаивал МВФ. А относительно «Нафтогаза», как сказал экономист, шестимиллиардная поддержка этого предприятия является «противозаконной с точки зрения экономики»: «Налаживать бюджет – это одно. А вырывать деньги из бюджета, или помогать банкроту, – это совсем другое. Не все можно диктовать стране только под один кредит».

Другие обозреватели отмечают, что кроме экономических проблем МВФ и дальше будет иметь хлопоты с отсутствием единой позиции президента, премьера и парламента.

Немецкая волна